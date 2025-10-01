  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Immobilier commercial Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Immobilier commercial Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$2,347
;
5
ID: 28430
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se poslovni prostor sa invetarom za kafic!Prostor je ukupne kvadrature 95m2 i nalazi se na jednoj od najtrazenijih lokacija u Podgorici.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances

