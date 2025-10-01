  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Immobilier commercial Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica

Immobilier commercial Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$2,582
6
ID: 28201
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici! Okružen buticima, kancelarijama i poslovnim sadržajima, predstavlja idealno mjesto za vaš biznis.🔹 Prostor se prostire na 3 nivoa i kompletno je opremljen modernim kancelarijskim namještajem.🔹 Raspored: više odvojenih prostorija – open-space zone + manje kancelarije.🔹 Posjeduje kuhinju i dva toaleta.🔹 Na raspolaganju su dva parking mjesta sa rampom.📅 Minimalni zakup: 12 mjeseci

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Complexes similaires
Commerce Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,347
Commerce Poslovni prostor 18 m² na Izdavanje – Vezirov Most, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$352
Commerce Poslovni prostor 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Commerce Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Monténégro
depuis
$144,354
Commerce Poslovni prostor 300 m² na Prodaju – Kokoti, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,699
Immobilier commercial Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,582
Autres complexes
Commerce Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$822
Izdaje se poslovni prostor – 80 m² – Stari Aerodrom, Podgorica     Izdaje se funkcionalan poslovni prostor ukupne površine 80 m², smješten na atraktivnoj i prometnoj lokaciji u naselju Stari Aerodrom. Prostor se sastoji od dvije etaže:   Prizemlje: 40 m² Suteren: 40 m²     Karakteristike p…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Commerce Poslovni prostor 53 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 53 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,760
Izdaje se poslovni prostor površine 53 m² u Central Pointu, na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici. Prostor je pogodan za ugostiteljski objekat, ali i za druge djelatnosti zahvaljujući frekventnosti i pristupačnosti ove lokacije. Mjesečna cijena zakupa iznosi 1.500 €
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Commerce Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,347
Izdaje se poslovni prostor sa invetarom za kafic!Prostor je ukupne kvadrature 95m2 i nalazi se na jednoj od najtrazenijih lokacija u Podgorici
Agence
CONCORD NEKRETNINE
