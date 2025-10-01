Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Monténégro
ID: 28454
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se nemjsten dvosoban stan, povrsine 74m2, na prvom spratu stambene zgrade, u City kvartu.   Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trezarija, dvije spavace sobe, dva kupatila i terasa.   Stan se nalazi na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svakodnevni zivot.   Nalazi se u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.   Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking.   Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
