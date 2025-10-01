  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$411
;
2
ID: 28414
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se nenamješten jednosoban stan površine 42 m², smješten na 3. spratu stambene zgrade u ulici 8. marta, Zabjelo.   Karakteristike stana:   Dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom Spavaća soba Kupatilo Terasa sa prelijepim pogledom na rijeku Moraču Nenamješten – mogućnost uređenja prema sopstvenim potrebama     Pogodan za:   Stanovanje Kancelarijsku djelatnost ili tihi biznis     Cijena zakupa: 350 € mjesečno   Stan se nalazi na odličnoj lokaciji sa lakim pristupom glavnim saobraćajnicama. Za više informacija ili zakazivanje prezentacije, kontaktirajte nas.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

