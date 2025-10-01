  1. Realting.com
Quartier résidentiel Stan 30 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$293
;
5
ID: 28449
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se nenamješten stan površine 30m², smješten na visokom prizemlju stambene zgrade u Zabjelu, u neposrednoj blizini Time Out kafića.   Karakteristike stana:   Opremljen toalet Kuhinjski elementi Klima uređaj Eloksirana bravarija Blind vrata Mogućnost postavljanja reklame, što ga čini pogodnim za poslovne namjene     Lokacija je izuzetno prometna, idealna za kancelariju, manji salon, ordinaciju ili sličnu djelatnost, ali i za mirno stanovanje.   Cijena zakupa: 250 € mjesečno   Za više informacija i zakazivanje obilaska, kontaktirajte nas.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Laissez votre demande
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
