Quartier résidentiel Stan 42 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica

Podgorica, Monténégro
$528
ID: 28360
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se jednosoban stan u Bloku 6, na trećem spratu, kompletno namješten i odmah useljiv. Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u neposrednoj blizini tri osnovne škole, fakulteta, trim staze, marketa i svih važnih sadržaja. Mjesečna cijena zakupa je 450 €. Idealno za samce, parove ili studente koji traže miran i funkcionalan prostor u urbanom dijelu grada.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

