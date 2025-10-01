Quartier résidentiel Stan 49 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica

  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$528
;
7
ID: 28439
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se namjesten jednosoban stan ukupne kvadrature 49m2!Stan se nalazi na prvom sprstu zgrade u naselju Blok 9!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

