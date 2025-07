Complexe résidentiel by the sea in Tivat

Complexe résidentiel au bord de la mer à Tivat.

Un complexe résidentiel moderne de première classe avec vue sur la mer et accès direct à la plage. C'est une offre d'élite dans l'un des quartiers les plus pittoresques de Tivat. Une architecture élégante, une vue imprenable sur l'Adriatique, des finitions haut de gamme et un excellent emplacement rendent ce projet unique en termes de rapport qualité-prix.

Chaque appartement du complexe offre une vue sur la mer, et son emplacement pratique permet d'accéder à toutes les infrastructures de Tivat, restaurants, plages, magasins et la promenade de Porto Montenegro. L'aéroport international est à seulement 5 minutes en voiture.

Avantages du complexe:

• Situation au bord de la mer près d'une pinède

• Vue panoramique sur la mer depuis chaque appartement

• Piscine, sports et terrains de jeux pour enfants

• Zone de loisirs dans la forêt de pins

• Service de concierge privé

• Territoire couvert

• Accès direct à la plage depuis le complexe

• À distance de marche de Porto Montenegro et de l'aéroport

• Possibilité de location avec une période de récupération pouvant aller jusqu'à 10 ans

• Mises en page modernes et finition clé en main

• Société professionnelle de gestion immobilière.

Matériel et équipement de finition:

• Pierre naturelle utilisée pour les façades et les espaces communs

• Fenêtres panoramiques

• Systèmes climatiques et équipements sanitaires de marques haut de gamme.