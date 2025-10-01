  1. Realting.com
Stan 45 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$126,750
3
ID: 28541
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Na prodaju jednosoban stan u izgradnji u Momisicima.Stan je ukuone kvadrature 45m2 i nalazi se na prvom spratu zgrade, ciji je rok zavrsetka kraj 2025te godine!Uz stan dolazi ostava kvadrature 9m2!Obavezna kupovina garaze u iznosu od 15.000€

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Calculateur d'hypothèque

Quartier résidentiel Stan 43 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,699
Complexe résidentiel Apartments in a 5 star hotel on the first line in Budva
Budva, Monténégro
depuis
$818,298
Complexe résidentiel Apartments in Vero&Versa residences Porto-Montenegro
Tivat, Monténégro
depuis
$453,912
Immeuble with a sea view 200m from Bečići beach
Becici, Monténégro
depuis
$202,446
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$142,007
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$126,750
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Izdaje se dvosoban nenamješten stan površine 69m² na prvom spratu stambene zgrade na atraktivnoj lokaciji – Pobrežje.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo i terasa.Stan je pogodan kako za stanovanje, tako i za poslovne djelatnosti.Ispred …
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Becici, Monténégro
depuis
$306,281
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 10
Surface 56–113 m²
3 objets immobiliers 3
Hôtel 5 étoiles Melia Private Residences à Budva.Lancement des ventes d'appartements dans l'hôtel cinq étoiles Melia – directement sur le front de mer à Bečići!Ne manquez pas l'occasion de posséder une résidence en bord de mer gérée par la marque hôtelière internationale Melia!Les appartemen…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
56.0 – 58.0
308,894 – 456,065
Apartment 2 chambres
113.0
1,02M
Agence
VALUE.ONE
Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$232,844
Na prodaju dvosoban stan u novoizgradjenoj zgradi u Zagoricu!Stan je ukupne kvadrature 64m2 i nalazi se na drugom spratu luksuzne zgrade! Opremljena najvecim stepenom izolacije kako zvucne tako i energetske, uradjena od najkvalitetnijih materijala cini da se osjeca spoj komfora i luksuza. Po…
