  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 30 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 30 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$293
;
7
Laisser une demande
ID: 28530
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se garsonjera u Preko Morace! Izdaje se prostrana i funkcionalna garsonjera površine 30m², smjestena na 1. spratu stambene zgrade. Garsonjera se nalazi na odlicnoj lokaciji, u neposrednoj blizini fakulteta, marketa, kafica, restorana i svih važnih sadrzaja, sto je cini idealnom za studente i zaposlene. Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$763
Complexe résidentiel with pool in Kumbor
Kumbor, Monténégro
depuis
$142,874
Quartier résidentiel Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$822
Quartier résidentiel Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,230
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$190,125
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 30 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$293
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$193,646
Na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici, u renomiranoj zgradi Dadi, prodaje se prelijepo opremljen jednosoban stan površine [upiši m² ako želiš].📍 Lokacija: Stari Aerodrom🏢 Sprat: 2.🛋 Namještaj i oprema: Stan je opremljen luksuznim namještajem i tehnikom najvišeg kvaliteta i takav se…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,230
Izdaje se namješten i luksuzno opremljen, dvosoban stan, od 108m2, na sedmom spratu stambene zgrade, u Central Pointu.   Struktura: ulzni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe (od kojih je jedna master soba), kupatilo, toalet i dvije terase.   Posjeduje multi split …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Complexe résidentiel A premium-class residential modern complex in Tivat
Complexe résidentiel A premium-class residential modern complex in Tivat
Complexe résidentiel A premium-class residential modern complex in Tivat
Complexe résidentiel A premium-class residential modern complex in Tivat
Complexe résidentiel A premium-class residential modern complex in Tivat
Afficher tout Complexe résidentiel A premium-class residential modern complex in Tivat
Complexe résidentiel A premium-class residential modern complex in Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$709,964
L'année de construction 2023
Nombre d'étages 2
Un nouveau complexe résidentiel fermé de classe premium est situé dans un nouveau quartier de Tivat. Le complexe est situé sur une petite altitude entourée de verdure, à proximité de toutes les infrastructures urbaines. La distance de la mer est de 400 mètres. Les fenêtres panoramiques offre…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller