Quartier résidentiel Stan 82 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica

Stan 82 m² na Prodaju – Blok Vi, Podgorica

Podgorica, Monténégro
$1,291
8
ID: 28412
01/10/2025

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

Izdaje se lijepo opremljen trosoban stan, povrsine 82m2, smjesten na trecem spratu stambene zgrade, u Bloku 6. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet i dvije terase. Nalazi se u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava. Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking. Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Podgorica, Monténégro
Autres complexes
Complexe résidentiel New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Complexe résidentiel New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Complexe résidentiel New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Complexe résidentiel New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Complexe résidentiel New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Afficher tout Complexe résidentiel New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Complexe résidentiel New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Herceg Novi, Monténégro
depuis
$675,048
Nombre d'étages 2
Un nouveau complexe de villa dans un style moderne entouré d'une oliveraie dans la banlieue de la ville de Herceg Novi.Un total de 8 villas de 3 chambres sont disponibles à la vente, allant de 165 m2 d'espace intérieur.Le complexe est situé dans un quartier calme et verdoyant, à seulement tr…
Agence
VALUE.ONE
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Complexe résidentiel A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Complexe résidentiel A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Complexe résidentiel A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Complexe résidentiel A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Afficher tout Complexe résidentiel A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Complexe résidentiel A new exclusive beachfront project in the Bay of Kotor
Risan, Monténégro
depuis
$450,110
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 3
MÖVENPICK RESIDENCES TEUTA KOTOR BAY is a unique opportunity to own not just a luxury property but a part of the legendary Mövenpick hotel brand, which is part of the globally renowned Accor group.   You will gain access to an unparalleled level of service, world-class amenities, and exc…
Agence
VALUE.ONE
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Complexe résidentiel on the Lustica peninsula
Complexe résidentiel on the Lustica peninsula
Complexe résidentiel on the Lustica peninsula
Complexe résidentiel on the Lustica peninsula
Complexe résidentiel on the Lustica peninsula
Afficher tout Complexe résidentiel on the Lustica peninsula
Complexe résidentiel on the Lustica peninsula
Krasici, Monténégro
depuis
$523,126
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2025
Surface 130–328 m²
3 objets immobiliers 3
Un nouveau complexe résidentiel ultra-moderne de classe premium dans le style Art Nouveau sur la péninsule de Lustica dans le village de Krasici. Vous pouvez choisir entre des appartements duplex à deux niveaux ou des lofts à un niveau avec accès à la piscine. Sur le territoire du complexe s…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
157.0
621,074
Apartment 2 chambres
129.6
594,668
Villa
328.0
2,11M
Agence
VALUE.ONE
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
