Quartier résidentiel Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica

  Monténégro
  Podgorica
  Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica

Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica

Podgorica, Monténégro
$264,063
ID: 28189
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  Pays
    Monténégro
  Région
    Municipalité de Podgorica
  Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Prodaje se trosoban stan površine 105 m² u Bloku 5, smješten na šestom spratu stambene zgrade sa liftom (nije posljednji sprat). Stan je orijentisan na sve četiri strane svijeta, što mu pruža izuzetnu osunčanost i prozračnost. Nalazi se na odličnoj lokaciji sa javnim parkingom ispred zgrade. Cijena: 225.000 €.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$264,063
Autres complexes
Stan 76 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 76 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 76 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 76 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 76 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 76 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 76 m² na Izdavanje – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Monténégro
depuis
$1,174
Izdaje se opremljen dvosoban stan, povrsine 76m2, smjesten na prizemlju stambene zgrade, u Dalmatinskoj ulici.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet i terasa.Stan se nalazi u mirnom dijelu grada, izolovanom od svakodnevne buke.Ispr…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Stan 30 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 30 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 30 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 30 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$112,667
Prodaje se funkcionalna i potpuno opremliena garsonjera povrsine 30m2, smjestena u atraktivnom naselju City kvart. Stan je spreman za useljenje, sa urednim vlasnistvom 1/1 i ukljucuje mali balkon.   • Cijena: 96.000€ (fiksno) • Parking mjesto obezbijedjeno • Orijentacija: ka dvorisnoj strani…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$880
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 45m2, smjesten na prvom spratu stambene zgrade u City kvartu.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinje, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrzava.Ispr…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
