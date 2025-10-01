Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Monténégro
depuis
$179,563
;
6
ID: 28167
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Na prodaju jednosoban, namješten stan od 51 m² u City Kvartu, 5. sprat, južna orijentacija. Svijetao i funkcionalan, sa dnevnim boravkom, spavaćom sobom, kupatilom i terasom. Stan se prodaje kompletno namješten i trenutno je izdat pouzdanom zakupcu po cijeni od 550 € mjesečno (ugovor na godinu dana) – odlična investicija!U cijenu je ukljucena ostava u suterenu.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances

