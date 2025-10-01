Chalet Kuća 240 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Izdaje se prostrana i luksuzna kuca sa savremenim sadrzajimaNa placu povrsine 650 m2, smjestena je elegantna kuca od 240 m, koja nudi savrsen spoj komfora, funkcionalnosti i modernih tehnologija.Opis nekretnine:Kuca je potpuno namjestena i potpuno klimatizovana invertorskim klima uredajima, sa dodatnim centralnim grijanjem na pelet te solarnim kolektorima za toplu vodu.Dodatnu sigurnost pruzaju alarmni sistem i video nadzor.Prizemije:• Prostrana devna sobas kaminom idealna za uzivanje u toplini doma.• Moderna kuhinja s trpezarijom, povezana s velikom terasom koja vodi u uredeno dvoriste.• Komforno kupatilo s hidromasanom kadom.• Spavaca soba sa ugradnim plakatom.• Izlaz u dvoriste preko prostrane terase.Sprat:• Glavna spavaca soba sa garderoberom i zasebnim kupatilom, pruzajuci maksimalnu privatnost i udobnost.• Tri dodatne spavace sobe.• Dodatno zajednicko kupatilo.Suteren:• Prostrana radionica.• Veseraj i ostave.• Kotlarnica i dodatno kupatilo.• Direktan izlaz u dvoriste.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Localisation sur la carte
Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
