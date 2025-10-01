Chalet Kuća 240 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Monténégro
ID: 28590
Dernière actualisation: 01/10/2025

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

Izdaje se prostrana i luksuzna kuca sa savremenim sadrzajimaNa placu povrsine 650 m2, smjestena je elegantna kuca od 240 m, koja nudi savrsen spoj komfora, funkcionalnosti i modernih tehnologija.Opis nekretnine:Kuca je potpuno namjestena i potpuno klimatizovana invertorskim klima uredajima, sa dodatnim centralnim grijanjem na pelet te solarnim kolektorima za toplu vodu.Dodatnu sigurnost pruzaju alarmni sistem i video nadzor.Prizemije:• Prostrana devna sobas kaminom idealna za uzivanje u toplini doma.• Moderna kuhinja s trpezarijom, povezana s velikom terasom koja vodi u uredeno dvoriste.• Komforno kupatilo s hidromasanom kadom.• Spavaca soba sa ugradnim plakatom.• Izlaz u dvoriste preko prostrane terase.Sprat:• Glavna spavaca soba sa garderoberom i zasebnim kupatilom, pruzajuci maksimalnu privatnost i udobnost.• Tri dodatne spavace sobe.• Dodatno zajednicko kupatilo.Suteren:• Prostrana radionica.• Veseraj i ostave.• Kotlarnica i dodatno kupatilo.• Direktan izlaz u dvoriste.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Podgorica, Monténégro
Maison de ville Taunhaus Zhablyak
Zabljak, Monténégro
depuis
$108,179
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Rogami, Podgorica
Gornji Rogami, Monténégro
depuis
$422,500
Chalet Kuća 110 m² na Prodaju – Ibričevina, Podgorica
Ljube Nenadovica, Monténégro
depuis
$176,042
Chalet House in the settlement Bjeliši in Bar
Bjelisi, Monténégro
depuis
$554,531
Chalet Kuća 267 m² na Prodaju – Bjeliši, Bar
Bjelisi, Monténégro
depuis
$554,531
Chalet Kuća 35 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Chalet Kuća 35 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Chalet Kuća 35 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Chalet Kuća 35 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Chalet Kuća 35 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Chalet Kuća 35 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$528
Izdaje se jednosobna kuca na Pobrezju!Ukljuceni svi racuni i parking, osim struja koja se dodatno placa mjesecno.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Afficher tout Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
Chalet Kuća 200 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Monténégro
depuis
$181,910
Prodaje se kuća na Obzovici, površine 200m², smještena na nadmorskoj visini od 820m. Nalazi se na mirnoj lokaciji, na 19 minuta vožnje od Budve i 10 minuta od Cetinja. Struktura: prizemlje i dva sprata, dnevni boravak sa kaminom, kuhinja, tri spavaće sobe, dva kupatila i terasa. Kuća pruža p…
Chalet Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Chalet Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Chalet Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Chalet Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Chalet Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Afficher tout Chalet Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Chalet Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$258,194
Prodaje se kuca, povrsine 170m2, na placu od 450m2, u Murtovini. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet, tri terasa i ostava. Nalazi se u mirnom dijelu grada, izolovanom od svakodnevne buke, u blizini svih sadrzaja neophodnih za …
