  2. Monténégro
  Chalet Kuća 470 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje

Chalet Kuća 470 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje

3 Sportski centar, Monténégro
depuis
$3,521
;
7
ID: 28599
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

À propos du complexe

Izdajemo unikatnu vilu sa bazenom i saunom na Cetinju.Vila je ukupne stambene površine 470m2 i nalazi se na placu od 1000m2.Vila posjeduje 4 spavaće sobe, dva kupatila, salon, veliku dnevnu sobu i kuhinju!Izdaje se dugorocno uz obavezan depozit!

3 Sportski centar, Monténégro
Chalet Kuća 470 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Monténégro
depuis
$3,521
