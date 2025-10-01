  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Chalet Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica

Chalet Kuća 40 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica

Podgorica, Monténégro
$704
6
ID: 28370
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se samostalna jednosobna kuca u Tolosima!U cijenu ukljuceni svi racuni i parking mjesto!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
