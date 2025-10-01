  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$587
;
4
Laisser une demande
ID: 28180
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se jednosoban lijepo opremljen stan povrsine 40m2. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji u ulici 4. jula u novoj zgradi Razvrsja.Cijena: 500€

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel (low-rise residential building) in Komoševina Budva
Budva, Monténégro
depuis
$264,228
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$822
Quartier résidentiel Stan 120 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,643
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Prodaju – Gospostina, Budva
Budva, Monténégro
depuis
$510,521
Quartier résidentiel Stan 74 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dobrota, Monténégro
depuis
$305,139
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Izdavanje – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 148 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$762,847
Na prodaju prelijep,komforan, 150m² trosoban stan sa trostranom orjentacijom, koji se nalazi na III spratu.   Nalazi se na sjajnoj lokaciji u blizini brda Ljubovic, u samom centru grada, na 5minuta od Hotela Hilton kao i Atlas Capitala. Stan se sastoji od komfornog dnevnog boravka, trpezarij…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Complexe résidentiel Residential complex by the sea in Tivat
Complexe résidentiel Residential complex by the sea in Tivat
Complexe résidentiel Residential complex by the sea in Tivat
Complexe résidentiel Residential complex by the sea in Tivat
Complexe résidentiel Residential complex by the sea in Tivat
Afficher tout Complexe résidentiel Residential complex by the sea in Tivat
Complexe résidentiel Residential complex by the sea in Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$130,866
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 2
Complexe résidentiel au bord de la mer à Tivat.Un complexe résidentiel moderne de première classe avec vue sur la mer et accès direct à la plage. C'est une offre d'élite dans l'un des quartiers les plus pittoresques de Tivat. Une architecture élégante, une vue imprenable sur l'Adriatique, de…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$76,285
Prodaje se jednosoban stan ukupne površine 40m2 na Zabjelu! Stan se nalazi u suterenu!Namještaj ukljucen u cijenu!
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller