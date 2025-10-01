  1. Realting.com
Quartier résidentiel Stan 93 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$1,408
;
9
ID: 28262
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

U ponudi je prostran i kompletno opremljen trosoban stan površine 93m², smješten u kvalitetnoj zgradi Zetagradnje u Ulici Vasa Raičkovića 13/2, iznad marketa Bonella. Stan se nalazi na drugom spratu i raspolaže sa funkcionalnim rasporedom prostorija, idealnim za udoban porodični život.✅ Namješten✅ Tri spavaće sobe✅ Prostran dnevni boravak i odvojena trpezarija✅ Moderna kuhinja sa svim uređajima✅ Kupatilo + toalet✅ Klima uređaji✅ Obezbijeđeno parking mjesto ispred zgrade📍 Lokacija pruža mirno okruženje, a istovremeno odličnu povezanost sa svim važnim gradskim sadržajima.💶 Cijena zakupa: 1.200€ mjesečno

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Realting.com
Aller