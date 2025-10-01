  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Budva
  4. Quartier résidentiel Stan 85 m² na Prodaju – Rozino, Budva

Quartier résidentiel Stan 85 m² na Prodaju – Rozino, Budva

Budva, Monténégro
$293,403
ID: 28293
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Budva
  • Ville
    Budva

À propos du complexe

Prodaje se dvoaoban stan ukupne kvadrature 85m2 na cetvrtom spratu u Budvi.Stan se nalazi u dijelu grada Rozino gde je prodavnica okov.Stan posjeduje garazu 15m2!Stan ima pogled na more.Dokumenta čista 1/1, bez tereta i ogranicenja.Cijena je sa garaznim mjestom!Postoji mogucnost kupovine bez garaznog mjesta!

Localisation sur la carte

Budva, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries

