  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$528
;
3
ID: 28162
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se jednosoban stan – Preko Morače (kod Alpe Bara)   📐 Površina: 45 m² 📍 Lokacija: Preko Morače, u blizini Alpe Bara 🏢 Sprat: 5. sprat stambene zgrade (zgrada posjeduje lift) 🚗 Parking: privatno mjesto uključeno u cijenu 💶 Cijena: 450 €   Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u mirnom i uređenom dijelu grada, sa brzom i lakom povezanošću ka svim važnim sadržajima. Kompletno je namješten i funkcionalno organizovan, sastoji se od dnevnog boravka sa kuhinjom i trpezarijom, spavaće sobe, kupatila i terase.   ✅ Useljiv odmah ✅ Parking mjesto uključeno u cijenu ✅ Zgrada sa liftom

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

