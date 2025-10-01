  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$763
;
7
Laisser une demande
ID: 28352
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se moderno opremljen jednosoban stan u novoizgradjenoj zgradi kod Super Volija u City Kvartu.Stan je ukupne kvadrature 47m2!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Complexe résidentiel New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Krasici, Monténégro
depuis
$577,514
Quartier résidentiel One-room apartments in Zabjelo
, Monténégro
depuis
$352
Quartier résidentiel Stan 42 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$150,222
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$352
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$763
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$130,271
U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godin…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 69 m² na Izdavanje – Centar, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Izdaje se prazan dvosoban stan u strogom Centru grada!Stan je ukupne kvadrature 69m2 i nalazi se na drugom spratu zgrade bez lifta!Idealan kao poslovni prostor!Izdaje se na duzi vremenski prostor uz obavezan depozit!
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Complexe résidentiel Boka Bellevue
Complexe résidentiel Boka Bellevue
Complexe résidentiel Boka Bellevue
Complexe résidentiel Boka Bellevue
Complexe résidentiel Boka Bellevue
Complexe résidentiel Boka Bellevue
Complexe résidentiel Boka Bellevue
Dobrota, Monténégro
depuis
$89,541
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2023
Surface 32–60 m²
2 objets immobiliers 2
Agence
MD Realty
Laisser une demande
Realting.com
Aller