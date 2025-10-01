  1. Realting.com
  4. Chalet Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica

Chalet Kuća 320 m² na Prodaju – Zlatica, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$2,113
;
10
ID: 28452
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se prostrana i moderno opremljena kuća na Zlatici, površine 320m², smještena na placu od 500m². Kuća se sastoji iz dvije etaže (prizemlje i prvi sprat), svaka površine 160m²: Prizemlje: Prostran dnevni boravak Kuhinja sa trpezarijom Tri spavaće sobe Kupatilo Velika terasa. Prvi sprat: Kuhinja sa trpezarijom Četiri spavaće sobe Kupatilo Dvije terase.  Instaliran multi split sistem za klimatizaciju i grijanje. Kuća je lijepo opremljena, sa savremenim enterijerom. Mogućnost izdavanja po etažama ili kao cijeline.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
