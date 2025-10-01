  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Monténégro
2
ID: 28337
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Prodaje se jednosoban stan u izgradnju na Zabjelu.Stan je ukupne kvadrature 40.5m2 i nalazi se na visokom prizemlju.U cijenu uracunato parking mjesto.Rok zavrsetka Decembar 2025. Godine.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
Période
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 60 m² na Izdavanje – Centar, Bar
Bar, Monténégro
Bar, Monténégro
Quartier résidentiel Jednosoban stan, 42m2, Stari Aerodrom
Podgorica, Monténégro
Podgorica, Monténégro
Quartier résidentiel Stan 52 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Monténégro
Podgorica, Monténégro
Complexe résidentiel Lustica Bay
Radovici, Monténégro
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Monténégro
Podgorica, Monténégro
Quartier résidentiel Stan 41 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Monténégro
Podgorica, Monténégro
Izdaje se opremljen dvosoban stan u Bloku 9!Stan je ukupne kvadrature 70m2 i nalazi se na prizemlju!Parking oki zgrade!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Quartier résidentiel Stan 120 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Monténégro
Budva, Monténégro
📍 Lokacija: Budva, 300m od mora📐 Površina: 120m²🏢 Sprat: 2 (zgrada sa liftom)🛏 Sobe: 2 spavaće sobe – svaka sa sopstvenim kupatilom🚿 Kupatila: 2 + gostinski toalet🛋 Dnevni boravak: prostran, sa kuhinjom i trpezarijom🌅 Terasa: pogled na more i grad🚗 Parking: garažno mjesto uključeno👨‍💼 Recepc…
Quartier résidentiel Stan 100 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
Podgorica, Monténégro
Prodaje se trosoban stan površine 100 m² u starogradnji, u naselju Preko Morače. Stan se nalazi na drugom spratu u zgradi koja nema lift, odlikuje ga odlična struktura i funkcionalan raspored prostorija. Lokacija je izuzetno tražena, sa svim važnim sadržajima u blizini – škole, vrtići, marke…
