  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Bar
  4. Quartier résidentiel One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar

Quartier résidentiel One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar

Bar, Monténégro
depuis
$176,042
;
5
Laisser une demande
ID: 28635
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Bar
  • Ville
    Bar

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Apartments with high-quality finishing in a new building in Bar, Montenegro. Completion date: February 2025. Exclusive apartments in a newly built premium-class residence: - Panoramic views of the sea and mountains from every apartment - High-quality construction: thick walls and perfect thermal insulation, verified by an independent construction expert - Excellent ventilation thanks to dual orientation (mountain and sea views) - Only 3 apartments per floor – ensuring peace and privacy - Just a 5-minute walk to the sea - Thoughtfully designed layouts with high-quality finishing "move-in ready" Available for sale: Cozy one-bedroom apartment (44.5 m²) Price: €150,000   Don’t miss your chance to own a premium property in one of the most picturesque cities in Montenegro! Contact us for more information or to schedule a viewing.

Localisation sur la carte

Bar, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Two bedroom apartment of 60m2 - Bar
Bar, Monténégro
depuis
$211,250
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$822
Complexe résidentiel Mountain Retreat by Dukley complex in the center of the ski resort
Kolašin, Monténégro
depuis
$407,357
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$142,007
Quartier résidentiel Stan 30 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$112,667
Vous regardez
Quartier résidentiel One bedroom apartment of 44.45m2 - Bar
Bar, Monténégro
depuis
$176,042
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Quartier résidentiel Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Quartier résidentiel Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Quartier résidentiel Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Quartier résidentiel Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Quartier résidentiel Izdavanje, Jednosoban stan, Stari aerodrom
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Izdavanje – Jednosoban stan 46m², Stari Aerodrom   📍 Lokacija: Stari Aerodrom – mirno i dobro povezano naselje   Detalji stana:   Površina: 46 m² Struktura: jednosoban stan (dnevna soba, kuhinja, spavaća soba, kupatilo, terasa) Potpuno funkcionalan i spreman za useljenje   💰 Cijena zakupa:…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,230
Izdaje se namješten i luksuzno opremljen, dvosoban stan, od 108m2, na sedmom spratu stambene zgrade, u Central Pointu.   Struktura: ulzni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe (od kojih je jedna master soba), kupatilo, toalet i dvije terase.   Posjeduje multi split …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 57 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 57 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 57 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 57 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 57 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 57 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 57 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$269,931
Prodaje se dvosoban stan, površine 57m2, na prvom spratu stambene zgrade, u centru Podgorice.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpazarija, dvije spavaće sobe i kupatilo.Stan se nalazi na najboljoj lokaciji u Podgorici, u blizini svih sadržaja neophodnih za život – administra…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller