  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 107 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 107 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$1,174
;
9
Laisser une demande
ID: 28482
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se trosoban stan površine 107m², smješten na prvom spratu Maksim zgrade, Preko Morače. Struktura: ulazni hodnik, prostrani dnevni boravak, kuhinja sa trpezarijom, tri spavaće sobe, kupatilo, toalet i terasa. Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u blizini svih važnih institucija i sadržaja. Idealan za kancelarijski prostor. Mjesečna cijena zakupa: 1.000€.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel New modern complex on the first line in Becici
Becici, Monténégro
depuis
$261,872
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Quartier résidentiel Stan 47 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Quartier résidentiel One bedroom apartment in Verde Village
M 10, Monténégro
depuis
$146,701
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 107 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,174
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Ilino, Bar
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Ilino, Bar
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Ilino, Bar
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Ilino, Bar
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Ilino, Bar
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Ilino, Bar
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Ilino, Bar
Bar, Monténégro
depuis
$2,171
Prodaju se stanovi u izgradnji na sjajnoj lokaciji u Ilino - Baru, na svega par minuta hoda od plaže. Zgrada će imati šest spratova i postoji mogućnost kupovine i garažnog mjesta. Stanovi su raznih struktura. Kvadrature jednosobnih stanova:  44.45m2, 56.42m2, 55.71m2. Kvadrature dvosobnih s…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 151 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 151 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 151 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 151 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 151 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 151 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 151 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$338,000
Na prodaju trosoban stan u blizini Central pointa. Stan je smješten na šestom spratu i orjentisan je jugoistočno.Stan je idealnog rasporeda i izuzetno je osvijetljen i prostran. Jedna spavaća soba ima izlaz na terasu i sopstveno kupatilo, dok preostale dvije su u odvojenom bloku gdje se nala…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Lastva, Tivat
Donja Lastva, Monténégro
depuis
$79,219
U naselju Aura Vitalis, koje se sastoji od dvije moderno dizajnirane zgrade skladno uklopljene u prirodno okruženje, prodaje se garsonjera površine 28 m². Kompleks nudi višestruke sportske terene, mir i privatnost, kao i brz pristup moru i svim urbanim sadržajima – idealno za kvalitetan i ud…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller