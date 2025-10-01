  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$528
;
7
Laisser une demande
ID: 28406
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se dvosoban stan na Starom Aerodromu.Stan je ukupne kvadrature 70m2 i nalazi se na trecem spratu u zgradi koja ne posjeduje lift.Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Immeuble WooW Ivanovici by MDRealty
Boreti, Monténégro
depuis
$125,815
Complexe résidentiel New secluded complex of villas in Herceg-Novi
Herceg Novi, Monténégro
depuis
$675,048
Complexe résidentiel New residential building with a sea view 200m from Bečići beach
Becici, Monténégro
depuis
$199,721
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Quartier résidentiel Stan 30 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$352
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$528
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Quartier résidentiel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Quartier résidentiel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Quartier résidentiel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Quartier résidentiel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Quartier résidentiel Stari Aerodrom, Garsonjera, Prodaja
Podgorica, Monténégro
depuis
$96,236
Prodaje se garsonjera – Stari aerodrom   📍 Lokacija: Stari aerodrom 🏠 Površina: 31 m² 🏢 Sprat: poslednji sprat zgrade Zetagradnje ✨ Pogodnost: odlična za život i kao investicija 💶 Cijena: 82.000 €   Garsonjera se nalazi u modernoj zgradi Zetagradnje, dobro održavanoj i na odličnoj lokaciji. …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Izdavanje – Tuški Put, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$528
Izdaje se jednosoban stan površine 43 m² na Tuškom putu, opremljen i prilagođen za kancelarijski prostor. Nalazi se na trećem spratu zgrade koja posjeduje dva lifta, južno je orijentisan i veoma svijetao. Oko zgrade se nalazi veliki javni parking. Stan je dostupan od 1. oktobra. Mjesečna kir…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 51 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Izdaje se prostran i lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 51m2, na sestom spratu stambene zgrade, na Tuskom putu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnih za svak…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller