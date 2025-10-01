  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Jednosoban stan, Central Point, Izdavanje

Quartier résidentiel Jednosoban stan, Central Point, Izdavanje

Podgorica, Monténégro
depuis
$822
;
7
Laisser une demande
ID: 28152
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
✨ IZDAJE SE LUKSUZAN STAN – CENTRAL POINT ✨   📐 50 m² – jednosoban 🚗 Garažno mjesto uključeno u cijenu 📍 Top lokacija – Central Point 📅 Useljiv od 10. oktobra 💶 700 € mjesečno

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$528
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$528
Quartier résidentiel Stan 140 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,115
Vous regardez
Quartier résidentiel Jednosoban stan, Central Point, Izdavanje
Podgorica, Monténégro
depuis
$822
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Muo Kotor Bay
Complexe résidentiel Muo Kotor Bay
Complexe résidentiel Muo Kotor Bay
Complexe résidentiel Muo Kotor Bay
Complexe résidentiel Muo Kotor Bay
Complexe résidentiel Muo Kotor Bay
Muo, Monténégro
depuis
$228,263
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 3
Présentation d'un nouveau complexe résidentiel à Muo, baie de Kotor.Nous sommes heureux de vous présenter un nouveau complexe résidentiel dans le village confortable et tranquille de Muo, baie de Kotor. Cette région est réputée pour son climat doux, ses oliveraies centenaires et les eaux cri…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Monténégro
depuis
$140,833
Prodaje se luksuzno opremljen jednosoban stan, povrsine 40m2, smjesten na visokom prizemlju stambene zgrade, u Dalmatinskoj ulici.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba i kupatilo.Postoji mogućnost dogradnje terase površine 4m², uz već dobijenu saglasnost…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Complexe résidentiel Donja Lastva, Tivat Municipality
Complexe résidentiel Donja Lastva, Tivat Municipality
Complexe résidentiel Donja Lastva, Tivat Municipality
Complexe résidentiel Donja Lastva, Tivat Municipality
Complexe résidentiel Donja Lastva, Tivat Municipality
Tivat, Monténégro
depuis
$295,133
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 5
Un appartement de deux pièces d'une superficie de 67 mètres carrés est à vendre dans un complexe résidentiel moderne de classe Business Plus en construction avec une piscine et un espace clos, situé dans le nouveau quartier pittoresque de Tivat Donja Lastva. L'appartement est situé au 5ème é…
Agence
Montenegro Intel city
Laisser une demande
Realting.com
Aller