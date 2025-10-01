  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Immobilier commercial Poslovni prostor 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Immobilier commercial Poslovni prostor 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$704
;
4
Laisser une demande
ID: 28422
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se poslovni prostor Preko Morace!Poslovni je trenutni opremljen kao kafic ali moguce je izdavanje za sve namjene osim restorana!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Commerce Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Podgorica, Monténégro
depuis
$4,460
Commerce Poslovni prostor 1500 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Monténégro
depuis
$1,11M
Commerce Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$363,819
Commerce Poslovni prostor 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,174
Commerce Poslovni prostor 2000 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$23,472
Vous regardez
Immobilier commercial Poslovni prostor 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Commerce Poslovni prostor 53 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 53 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,760
Izdaje se poslovni prostor površine 53 m² u Central Pointu, na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici. Prostor je pogodan za ugostiteljski objekat, ali i za druge djelatnosti zahvaljujući frekventnosti i pristupačnosti ove lokacije. Mjesečna cijena zakupa iznosi 1.500 €
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Commerce Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Afficher tout Commerce Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$352,083
Na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, prodaje se potpuno opremljen poslovni prostor – idealan za kancelarije ili različite biznis djelatnosti.✅ Prostor na 3 nivoa✅ Više odvojenih prostorija (open-space + manje kancelarije)✅ Kuhinja + 2 toaleta✅ Potpuno opremljen modernim kancel…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Commerce Poslovni prostor 300 m² na Prodaju – Kokoti, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 300 m² na Prodaju – Kokoti, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,699
Izdaje se funkcionalan i moderno opremljen magacinski prostor površine 300 m², smješten u naselju Kokoti. Objekat je tvrde gradnje sa odličnom toplotnom i zvučnom izolacijom, idealan za različite vrste skladišnih ili proizvodnih djelatnosti. Karakteristike objekta: Površina: 300 m² Visina p…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller