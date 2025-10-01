  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Immobilier commercial Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Immobilier commercial Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$822
;
6
Laisser une demande
ID: 28438
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
  Izdaje se poslovni prostor – 80 m² – Stari Aerodrom, Podgorica     Izdaje se funkcionalan poslovni prostor ukupne površine 80 m², smješten na atraktivnoj i prometnoj lokaciji u naselju Stari Aerodrom. Prostor se sastoji od dvije etaže:   Prizemlje: 40 m² Suteren: 40 m²     Karakteristike prostora:   Dvostrana orijentacija sa izlazima na dvije strane Veliki zajednički parking ispred zgrade Odlična vidljivost i pristupačnost sa glavne saobraćajnice Pogodan za različite djelatnosti: kancelarije, prodavnice, salone, ordinacije i slično      Cijena zakupa: 700 € mjesečno   Za dodatne informacije ili zakazivanje obilaska, molimo kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Commerce Poslovni prostor 100 m² na Prodaju – Stari Grad, Herceg Novi
Herceg Novi, Monténégro
depuis
$387,292
Commerce Poslovni prostor 300 m² na Prodaju – Kokoti, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,699
Commerce Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$352,083
Commerce Poslovni prostor 41 m² na Prodaju – Dalmatinska, Podgorica
Dalmatinska, Monténégro
depuis
$144,354
Commerce Poslovni prostor 125 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,817
Vous regardez
Immobilier commercial Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$822
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Commerce Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$46,358
Prodaje se razradjen biznis na odlicnoj lokaciji City Kvart. Lokal je ukupne povrsine 91m2, 73 unutar lokala i 18m2 bašta. Cijena zakupa za ovaj lokal iznosi 1100 €
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Commerce Poslovni prostor 93 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 93 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 93 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 93 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 93 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Afficher tout Commerce Poslovni prostor 93 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 93 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,113
Izdaje se poslovni prostor površine 93 m², sa dva odvojena ulaza, kuhinjom i toaletom.Zbog praktičnog rasporeda pogodan je za različite djelatnosti – kancelarije, ordinacije, salone ili uslužne djelatnosti.Cijena: 1.800EUR sa uključenim PDV-om
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Commerce Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Commerce Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Commerce Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Commerce Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Commerce Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Commerce Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Podgorica, Monténégro
depuis
$4,460
Izdaje se poslovni prostor površine 347 m² kod Krivog mosta. Uz prostor dolazi i pet parking mjesta, a raspored se može prilagođavati i pregrađivati u skladu sa potrebama zakupca. Nalazi se na odličnoj lokaciji, pogodnoj za različite djelatnosti. Mjesečna kirija iznosi 3.800 €
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller