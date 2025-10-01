  1. Realting.com
  Monténégro
  Podgorica
  Immobilier commercial Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Immobilier commercial Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Monténégro
$363,819
ID: 28193
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

  Pays
    Monténégro
  Région
    Municipalité de Podgorica
  Ville
    Podgorica

Površine 80 m², smješten na mezaninu, ovaj prostor je idealan za kancelarijski rad i slične poslovne djelatnosti.✅ Struktura: prostran i svijetao raspored sa kuhinjom i savršenom funkcionalnošću✅ Lokacija: prestižna poslovna zona, okružena bankama, kancelarijama i modernim objektima✅ Dodatna pogodnost: garažno mjesto uključeno u cijenu📍 Površina: 80 m²🚗 Garažno mjesto uključeno💰 Cijena: 310.000 € (sa garažnim mjestom)Ovaj poslovni prostor predstavlja odličnu investiciju na lokaciji sa visokom potražnjom!

Podgorica, Monténégro
Commerce Poslovni prostor 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Commerce Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$352
Commerce Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,760
Commerce Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$46,358
Commerce Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$822
Immobilier commercial Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$363,819
Commerce Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 95 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,347
Izdaje se poslovni prostor sa invetarom za kafic!Prostor je ukupne kvadrature 95m2 i nalazi se na jednoj od najtrazenijih lokacija u Podgorici
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Commerce Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Commerce Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Commerce Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Commerce Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Commerce Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Commerce Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Podgorica, Monténégro
depuis
$4,460
Izdaje se poslovni prostor površine 347 m² kod Krivog mosta. Uz prostor dolazi i pet parking mjesta, a raspored se može prilagođavati i pregrađivati u skladu sa potrebama zakupca. Nalazi se na odličnoj lokaciji, pogodnoj za različite djelatnosti. Mjesečna kirija iznosi 3.800 €
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Commerce Poslovni prostor 53 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 53 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,760
Izdaje se poslovni prostor površine 53 m² u Central Pointu, na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici. Prostor je pogodan za ugostiteljski objekat, ali i za druge djelatnosti zahvaljujući frekventnosti i pristupačnosti ove lokacije. Mjesečna cijena zakupa iznosi 1.500 €
Agence
CONCORD NEKRETNINE
