  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$93,889
;
6
Laisser une demande
ID: 28321
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Prodaje se jednosoban stan površine 41m², smješten na 6. (posljednjem) spratu stambene zgrade u naselju Blok 9.🔹 Osnovne karakteristike:Površina: 41m²Sprat: 6/6Zgrada posjeduje liftU blizini se nalazi veliki javni parkingStan je funkcionalnog rasporeda i dobro osvijetljenNalazi se na atraktivnoj lokaciji, blizu škole, vrtića, prodavnica i ostalih važnih sadržaja.Stan nije moguće kupiti putem stambenog kredita – isključivo gotovinsko plaćanje.💶 Cijena: 80.000€

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 82 m² na Prodaju – Dobrota, Kotor
Dobrota, Monténégro
depuis
$938,889
Quartier résidentiel Stan 61 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$187,778
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Izdavanje – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Monténégro
depuis
$587
Quartier résidentiel One bedroom apartment in Tivat - new building
Tivat, Monténégro
depuis
$161,958
Quartier résidentiel Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 41 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$93,889
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 49 m² na Prodaju – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$170,174
Na prodaju je luksuzno opremljen jednosoban stan površine 49 m² u modernom kompleksu Old Town Residence. Stan se nalazi na visokom prizemlju, pažljivo je dizajniran i opremljen kvalitetnim materijalima i namještajem, pružajući savršen spoj udobnosti i elegancije. Uz stan dolazi i pripadajuće…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 28 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,347
Na prodaju dvije garsonjere od po 28m2 u luksuznoj zgradi u izgradnji! Stanovi se nalaze u Donjoj Gorici, nedaleko od glavnog bulevara prema Cetinju! Zgrada je stambeno-poslovnog tipa. Na prizemlju i prvom spratu je poslovni prostor ukupne kvadrature 600m2 sa mogucim koriscenjem podruma od 4…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Jednosoban stan, 59m2, Stara Varos
Quartier résidentiel Jednosoban stan, 59m2, Stara Varos
Quartier résidentiel Jednosoban stan, 59m2, Stara Varos
Quartier résidentiel Jednosoban stan, 59m2, Stara Varos
Quartier résidentiel Jednosoban stan, 59m2, Stara Varos
Afficher tout Quartier résidentiel Jednosoban stan, 59m2, Stara Varos
Quartier résidentiel Jednosoban stan, 59m2, Stara Varos
Podgorica, Monténégro
depuis
$822
Izdaje se jednosoban polunamjesten stan u novoizgradjenoj zgradi u Staroi Varosi!Stan je izuzetno konforan, ukupne kvadrsture 59m2 i nalazi se na drugom spratu!Kuhinja je kompletno odradjena kao i spavaca soba.Zakupcu se ostavlja mogucnost da donese svoj namjestaj i uz racun o kupljenom namj…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller