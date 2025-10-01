  1. Realting.com
Chalet Kuća 90 m² na Izdavanje – Virpazar, Bar

Virpazar, Monténégro
$587
8
ID: 28319
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Bar
  • Ville
    Virpazar

À propos du complexe

Izdaje se dvosobna kuća na Virpazaru, površine 90 m², sa dvorištem od 250 m², po cijeni od 500 € mjesečno. Kuća se nalazi u mirnom okruženju, idealnom za odmor ili miran porodični život. Raspolaže sa dvije spavaće sobe i funkcionalnim rasporedom prostorija. Biće slobodna za useljenje od oktobra.

Localisation sur la carte

Virpazar, Monténégro
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances
Loisirs

