  2. Monténégro
  3. Tivat
  Chalet Kuća 330 m² na Izdavanje – Centar, Tivat

Chalet Kuća 330 m² na Izdavanje – Centar, Tivat

Tivat, Monténégro
depuis
$5,868
;
9
ID: 28187
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Tivat
  • Ville
    Tivat

À propos du complexe

Izdaje se luksuzna vila u Tivtu – 330 m²   U ponudi je moderna, potpuno nova vila, smještena u mirnom dijelu Tivta, u neposrednoj blizini centra grada. Vila do sada nije useljavana i nudi vrhunski komfor, idealna za porodičan život ili duži boravak.   Karakteristike objekta:   Ukupna površina: 330 m² Parking prostor za 5 vozila Prostrana dnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom 4 spavaće sobe 4 kupatila + toalet 4 terase sa prelijepim pogledom Garaža Privatno dvorište sa bazenom Wellness sadržaji: đakuzi i sauna   Cijena zakupa: 5.000 € mjesečno

Localisation sur la carte

Tivat, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
