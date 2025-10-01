Chalet Villa in Rijeka Reževići

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
In an exceptional location in the quiet settlement of Rijeka Reževići, only 150m from the sea, a three-story villa, each with a square footage of 100 m2 is for sale. A tavern is planned on the ground floor and that part is suitable for a barbecue, but it is not equipped. On the first floor there is a living room, kitchen, dining room, one bedroom and a bathroom. On the second floor there are four bedrooms and a bathroom. The first and second floor are fully furnished.
Next to the villa is an auxiliary building of 143 m2. There is also a large prefabricated pool in the yard.
The entire plot is fenced and parking for eight cars is provided.
Localisation sur la carte
Krstac, Monténégro
Alimentation et boissons
Transport
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour