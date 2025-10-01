Chalet Villa in Rijeka Reževići

  1. Realting.com
Krstac, Monténégro
depuis
$1,17M
10
ID: 28769
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Budva
  • Village
    Krstac

À propos du complexe

In an exceptional location in the quiet settlement of Rijeka Reževići, only 150m from the sea, a three-story villa, each with a square footage of 100 m2 is for sale. A tavern is planned on the ground floor and that part is suitable for a barbecue, but it is not equipped. On the first floor there is a living room, kitchen, dining room, one bedroom and a bathroom. On the second floor there are four bedrooms and a bathroom. The first and second floor are fully furnished. Next to the villa is an auxiliary building of 143 m2. There is also a large prefabricated pool in the yard. The entire plot is fenced and parking for eight cars is provided.

Localisation sur la carte

Krstac, Monténégro
Alimentation et boissons
Transport

