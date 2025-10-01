  1. Realting.com
Chalet Kuća 170 m² na Prodaju – Murtovina, Podgorica

Podgorica, Monténégro
$258,194
10
ID: 28361
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Prodaje se kuca, povrsine 170m2, na placu od 450m2, u Murtovini. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, kupatilo, toalet, tri terasa i ostava. Nalazi se u mirnom dijelu grada, izolovanom od svakodnevne buke, u blizini svih sadrzaja neophodnih za zivot. Kuca je legalizovana i ima svu potrebnu dokumentaciju.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

