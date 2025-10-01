  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Stan 42 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$469
ID: 28491
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se nenamješten jednosoban stan površine 42m², smješten na trećem spratu stambene zgrade u City kvartu, iznad K Sporta. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i terasa. Stan posjeduje klimu i nalazi se na odličnoj lokaciji, u blizini svih važnih sadržaja. Mjesečna cijena zakupa: 400€.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances

Quartier résidentiel Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$939
Na jednoj od najpoželnijih lokacija preko Morače, izdaje se stan od 80m2. Nalazi se u neposrednoj blizini ordinacije Moj Lab, na drugom spratu manje stambene zgrade. Stan je po strukturi dvosoban. Odlikuje ga mirna lokacija i blizina svih važnih sadržaja. Parking mjesto pod rampom
Quartier résidentiel Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 147 m² na Izdavanje – Gorica C, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,347
Izdaje se prostran, moderno opremljen trosoban stan površine 147m², sa dodatnih 200m² uređene bašte, u mirnom i elitnom delu grada. Idealan za porodični život ili rad od kuće.Struktura stana:Dvije prostrane spavaće sobeJedna radna soba/kancelarija sa posebnim ulazom iz dvorišta Dnevna soba s…
Appart-hôtel
Appart-hôtel
Appart-hôtel
Appart-hôtel
Appart-hôtel
Afficher tout Appart-hôtel
Appart-hôtel
Budva, Monténégro
Prix ​​sur demande
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 10
Surface 83–225 m²
4 objets immobiliers 4
Date de livraison: 01.05.2027Installations:Pour une liste complète des prix, contactez nos gestionnaires.Hôtel 5 étoiles situé dans l'épicentre du tourisme monténégrin - Budva. C'est un hôtel qui a deux entrées du territoire: l'un est idéalement situé sur la promenade, et l'autre est du boul…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
83.0 – 87.0
922,458 – 1,14M
Apartment 2 chambres
154.0
2,55M
Apartment 3 chambres
225.0
3,70M
