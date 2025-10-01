Quartier résidentiel Stan 57 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Prodaje se dvosoban stan, površine 57m2, na prvom spratu stambene zgrade, u centru Podgorice.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpazarija, dvije spavaće sobe i kupatilo.Stan se nalazi na najboljoj lokaciji u Podgorici, u blizini svih sadržaja neophodnih za život – administrativno i poslovno središte grada. Nalazi se na raskrsnici važnih saobraćajnih pravaca i predstavlja jedno od najživljih područja u gradu. Glavni trg u centru Podgorice je Trg Republike, koji je okružen zgradama crnogorske Vlade, parlamenta, ministarstvima, domom zdravlja, hitnom pomoći, školama, vrtićima i drugim važnim institucijama.Stan je idealan za porodični život, ali je takođe pogodan za advokatske kancelarije ili slične poslovne aktivnosti.Zgrada nema lift. Ulaz se redovno održava.Iza zgrade je dostupan veliki javni parking.
Podgorica, Monténégro
