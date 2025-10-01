  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 57 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 57 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$269,931
;
10
Laisser une demande
ID: 28309
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Prodaje se dvosoban stan, površine 57m2, na prvom spratu stambene zgrade, u centru Podgorice.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpazarija, dvije spavaće sobe i kupatilo.Stan se nalazi na najboljoj lokaciji u Podgorici, u blizini svih sadržaja neophodnih za život – administrativno i poslovno središte grada. Nalazi se na raskrsnici važnih saobraćajnih pravaca i predstavlja jedno od najživljih područja u gradu. Glavni trg u centru Podgorice je Trg Republike, koji je okružen zgradama crnogorske Vlade, parlamenta, ministarstvima, domom zdravlja, hitnom pomoći, školama, vrtićima i drugim važnim institucijama.Stan je idealan za porodični život, ali je takođe pogodan za advokatske kancelarije ili slične poslovne aktivnosti.Zgrada nema lift. Ulaz se redovno održava.Iza zgrade je dostupan veliki javni parking.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 40 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$528
Quartier résidentiel Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Quartier résidentiel Stan 53 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Complexe résidentiel Apartments in a new complex in Budva
Budva, Monténégro
depuis
$160,440
Complexe résidentiel ParkSide Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$115,727
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 57 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$269,931
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel A Star Serenity
Complexe résidentiel A Star Serenity
Complexe résidentiel A Star Serenity
Complexe résidentiel A Star Serenity
Complexe résidentiel A Star Serenity
Afficher tout Complexe résidentiel A Star Serenity
Complexe résidentiel A Star Serenity
Kumbor, Monténégro
depuis
$145,920
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2026
Nombre d'étages 4
Surface 32–197 m²
3 objets immobiliers 3
Dans la zone touristique la plus prisée de la commune de Herceg Novi, un complexe moderne est en cours de construction – pensé pour un confort de vie exceptionnel et un investissement sûr. 🏊‍♂️ Sur le domaine : • grande piscine d’environ 200 m² • terrain clos et magnifiquement aménagé …
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
43.7
213,245
Apartment 2 chambres
197.1
385,179
Studio
31.7
146,349
Agence
Red Feniks Montenegro
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Red Feniks Montenegro
Langues
English, Русский, Deutsch, Türkçe, Српски, Crnogorski
Immeuble Budva novye Bechichi
Immeuble Budva novye Bechichi
Immeuble Budva novye Bechichi
Immeuble Budva novye Bechichi
Immeuble Budva novye Bechichi
Immeuble Budva novye Bechichi
Becici, Monténégro
depuis
$149,702
Options de finition Аvec finition
Nombre d'étages 5
Продается квартира в популярном месте Будвы с 2 спальнями 56м2! Il s'agit d'un appartement privé de 56 m2 dans le nouveau bâtiment, avec 2 salles de bains, 2 terrasses et 1 salle de bains. L'appartement est situé dans une maison de 4 étages et 5 étages dans un magasin personnel. Les balcons …
Agence
Montenegro Intel city
Laisser une demande
Complexe résidentiel New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complexe résidentiel New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complexe résidentiel New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complexe résidentiel New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complexe résidentiel New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Afficher tout Complexe résidentiel New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Complexe résidentiel New modern premium residential complex on the Lustica peninsula
Krasici, Monténégro
depuis
$577,514
Un nouveau complexe résidentiel ultra-moderne de classe premium dans le style Art Nouveau sur la péninsule de Lustica dans le village de Krasici. Vous pouvez choisir entre des appartements duplex à deux niveaux ou des lofts à un niveau avec accès à la piscine. Sur le territoire du complexe s…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller