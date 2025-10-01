Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

  1. Realting.com
Podgorica, Monténégro
depuis
$939
ID: 28192
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se dvosoban stan površine 75 m² u bulevaru Džordža Vašingtona, smješten na drugom spratu stambene zgrade. Stan je kompletno namješten i odmah useljiv. Posjeduje parking mjesto obezbijeđeno rampom. Nalazi se na odličnoj lokaciji u blizini svih sadržaja. Mjesečna kirija iznosi 800 €.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

