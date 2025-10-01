  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$939
;
8
ID: 28325
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Izdaje se dvosoban stan povrsine 80m2 na drugom spratu stambene zgrade u City Kvartu!Stan je kompletno opremljen i spreman za zivot!U cijenu uracunato parking mjesto pod rampom!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances

Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$939
