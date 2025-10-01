  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 44 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 44 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$587
;
8
Laisser une demande
ID: 28576
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se jednosoban moderno namješten stan, površine 44m2, u novoj zgradi u Zagoricu. Nalazi se na 10 spratu  zgrade Zetagradnje. Iz stana se pruza predivan pogled na Podgoricu!Kucni ljubimci nisu dozvoljeni!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,699
Quartier résidentiel Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$939
Complexe résidentiel New residential building near the sea in Kotor
Muo, Monténégro
depuis
$164,714
Quartier résidentiel Stan 114 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$316,875
Quartier résidentiel Stan 55 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$217,118
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 44 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Krivi Most, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$166,653
Prodaje se jednosoban stan površine 46 m² kod Krivog mosta, smješten na petom spratu zgrade sa liftom. Stan je kompletno namješten i odmah useljiv. Zgrada je veoma kvalitetno građena i nalazi se na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici, u neposrednoj blizini tržnog centra Big Fashion …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$763
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 63m2, smjesten na prizemlju stambene zgrade, u Momisicima. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking. Izdaje se na duzi vremenski period…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 103 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 103 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 103 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 103 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 103 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 103 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 103 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,347
Izdaje se luksuzno opremljen trosoban stan, povrsine 103m2, smjesten na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici -u  Momisicima.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, dva kupatila, toalet i tri terase.Nalazi se na cetvrtom spratu stambene zgra…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller