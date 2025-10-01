  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$2,347
;
4
ID: 28496
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Na prodaju tri jednosobna stana od po 50m2 u luksuznoj zgradi u izgradnji!Stanovi se nalaze u Donjoj Gorici, nedaleko od glavnog bulevara prema Cetinju!Zgrada je stambeno-poslovnog tipa. Na prizemlju i prvom spratu je poslovni prostor ukupne kvadrature 600m2 sa mogucim koriscenjem podruma od 450m2.Stanovi se nalaze na drugom spratu zgrade i posjeduju odvojen ulaz pozadi zgrade!Svaki stan dobija svoje parking mjesto ukljuceno u cijenu!Rok zavrsetka je ljeto 2026te godine!Direktno od investitora!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons

Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,347
