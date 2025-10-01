Quartier résidentiel Stan 50 m² na Prodaju – Donja Gorica, Podgorica

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Na prodaju tri jednosobna stana od po 50m2 u luksuznoj zgradi u izgradnji!Stanovi se nalaze u Donjoj Gorici, nedaleko od glavnog bulevara prema Cetinju!Zgrada je stambeno-poslovnog tipa. Na prizemlju i prvom spratu je poslovni prostor ukupne kvadrature 600m2 sa mogucim koriscenjem podruma od 450m2.Stanovi se nalaze na drugom spratu zgrade i posjeduju odvojen ulaz pozadi zgrade!Svaki stan dobija svoje parking mjesto ukljuceno u cijenu!Rok zavrsetka je ljeto 2026te godine!Direktno od investitora!
Localisation sur la carte
Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
