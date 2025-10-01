  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 50 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 50 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$763
ID: 28418
Dernière actualisation: 01/10/2025

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, površine 50m2, na drugom spratu stambene zgrade, u Tološkoj šumi. Struktura: ulazni hodik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo, ostava i terasa. Stan se nalazi u zgradi koja posjeduje lift, a ulaz se redovno održava. Ispred zgrade je dostupno privatno parking mjesto pod rampom. Izdaje se na duži vremenski period, uz obavezan depozit.

Podgorica, Monténégro
