  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Quartier résidentiel Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$187,778
;
9
Laisser une demande
ID: 28579
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Na prodaju trosoban stan 86m2, na Zabjelu, u blizini tornja. Stan je djelimicno renoviran, nalazi se na drugom spratu. Struktura stana: hodnik, dnevna soba, predsoblje, 3 spavace sobe, kuhinja, trpezarija, kupatilo, toalet, 2 terase. U sklopu stambenog prostora postoji i pravo koristenja podruma od 8m2. 

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Transport
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel A new exclusive project on the Budva Riviera
Katun Rezevici, Monténégro
depuis
$374,768
Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$645
Quartier résidentiel Stan 120 m² na Prodaju – Tološi, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$422,500
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Stara Varoš, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$704
Quartier résidentiel Stan 75 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$939
Vous regardez
Quartier résidentiel Stan 86 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$187,778
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Immeuble with a sea view 200m from Bečići beach
Immeuble with a sea view 200m from Bečići beach
Immeuble with a sea view 200m from Bečići beach
Immeuble with a sea view 200m from Bečići beach
Immeuble with a sea view 200m from Bečići beach
Afficher tout Immeuble with a sea view 200m from Bečići beach
Immeuble with a sea view 200m from Bečići beach
Becici, Monténégro
depuis
$202,446
Options de finition Аvec finition
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 6
Surface 52–85 m²
2 objets immobiliers 2
Un tout nouveau bâtiment résidentiel moderne dans la ville balnéaire populaire de Bečići. Le bâtiment est situé sur l'autoroute Adriatique, à seulement 10 minutes en voiture du centre de Budva. À proximité, vous trouverez un supermarché et des restaurants de fruits de mer. C'est le cinquième…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
52.0
213,597
Apartment 3 chambres
85.0
349,149
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 81 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$222,986
Prodaja – Trosoban stan 81m², Stari Aerodrom, Zetagradnja   📍 Lokacija: Stari Aerodrom, u blizini hotela Kosta’s 🏢 Zgrada: Zetagradnja, 6. sprat, dva lifta, redovno održavan ulaz   Detalji stana:   Površina: 81 m² Orijentacija: jugo-istok Struktura: hodnik, dnevni boravak, trpezarija, odvoj…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Complexe résidentiel Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel
Complexe résidentiel Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel
Complexe résidentiel Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel
Complexe résidentiel Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel
Complexe résidentiel Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel
Afficher tout Complexe résidentiel Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel
Complexe résidentiel Apartments on the sea front managed by 5* apart-hotel
Canj, Monténégro
depuis
$188,548
L'année de construction 2024
Nombre d'étages 6
Vente d'appartements gérés par InterContinental® Hôtels & Resorts Apart-hotel 5* sur le premier de la mer AdriatiquePrésentation du merveilleux nouveau projet sur la première ligne à Čanj gouverné par le luxueux InterContinental® Hôtels & Resorts Hôtel 5*.Cette construction complexe comprend…
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller