  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Herceg Novi
  4. Immobilier commercial Poslovni prostor 100 m² na Prodaju – Stari Grad, Herceg Novi

Immobilier commercial Poslovni prostor 100 m² na Prodaju – Stari Grad, Herceg Novi

Herceg Novi, Monténégro
depuis
$387,292
;
5
Laisser une demande
ID: 28222
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Herceg Novi
  • Ville
    Herceg Novi

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Na prodaju je atraktivan prostor od 100 m², kompletno renoviran i odmah spreman za korišćenje.📍 Smješten u pješačkoj zoni Starog grada, okružen kamenim ulicama i bogatom istorijom, ovaj prostor svakodnevno privlači turiste i lokalno stanovništvo.🔑 Idealna prilika za kafić, butik, galeriju, restoran ili ured.💡 Investicija koja donosi sigurnost i dugoročnu vrijednost u jednom od najljepših gradova crnogorskog primorja.

Localisation sur la carte

Herceg Novi, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Alimentation et boissons
Finances

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Commerce Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$352,083
Commerce Poslovni prostor 18 m² na Izdavanje – Vezirov Most, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$352
Commerce Poslovni prostor 300 m² na Prodaju – Kokoti, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,699
Commerce Poslovni prostor 75 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$411
Commerce Poslovni prostor 56 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$131,444
Vous regardez
Immobilier commercial Poslovni prostor 100 m² na Prodaju – Stari Grad, Herceg Novi
Herceg Novi, Monténégro
depuis
$387,292
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Commerce Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Afficher tout Commerce Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$352,083
Na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, prodaje se potpuno opremljen poslovni prostor – idealan za kancelarije ili različite biznis djelatnosti.✅ Prostor na 3 nivoa✅ Više odvojenih prostorija (open-space + manje kancelarije)✅ Kuhinja + 2 toaleta✅ Potpuno opremljen modernim kancel…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Commerce Poslovni prostor 53 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 53 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,760
Izdaje se poslovni prostor površine 53 m² u Central Pointu, na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici. Prostor je pogodan za ugostiteljski objekat, ali i za druge djelatnosti zahvaljujući frekventnosti i pristupačnosti ove lokacije. Mjesečna cijena zakupa iznosi 1.500 €
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Commerce Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 160 m² na Izdavanje – Capital Plaza, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,582
Izdaje se poslovni prostor na jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici! Okružen buticima, kancelarijama i poslovnim sadržajima, predstavlja idealno mjesto za vaš biznis.🔹 Prostor se prostire na 3 nivoa i kompletno je opremljen modernim kancelarijskim namještajem.🔹 Raspored: više odvojeni…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller