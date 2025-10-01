  1. Realting.com
Immobilier commercial Poslovni prostor 160 m² na Prodaju – Capital Plaza, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$352,083
;
7
ID: 28200
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Na jednoj od najatraktivnijih lokacija u Podgorici, prodaje se potpuno opremljen poslovni prostor – idealan za kancelarije ili različite biznis djelatnosti.✅ Prostor na 3 nivoa✅ Više odvojenih prostorija (open-space + manje kancelarije)✅ Kuhinja + 2 toaleta✅ Potpuno opremljen modernim kancelarijskim namještajem✅ Dva parking mjesta sa rampom📍 Lokacija okružena buticima, stanovima i poslovnim sadržajima.💰 Cijena: 300.000 €

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

