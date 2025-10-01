  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Immobilier commercial Poslovni prostor 75 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica

Immobilier commercial Poslovni prostor 75 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$411
;
3
Laisser une demande
ID: 28194
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Izdaje se magacinski prostor površine 75 m² u Donjoj Gorici. Prostor je opremljen policama, ima svoje parking mjesto i obezbijeđen je video nadzorom i alarmnim sistemom. Mjesečna kirija iznosi 350 €.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Commerce Poslovni prostor 18 m² na Izdavanje – Vezirov Most, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$352
Commerce Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$822
Commerce Poslovni prostor 100 m² na Prodaju – Stari Grad, Herceg Novi
Herceg Novi, Monténégro
depuis
$387,292
Commerce Poslovni prostor 183 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,760
Commerce Poslovni prostor 1500 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Monténégro
depuis
$1,11M
Vous regardez
Immobilier commercial Poslovni prostor 75 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$411
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Commerce Poslovni prostor 300 m² na Prodaju – Kokoti, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 300 m² na Prodaju – Kokoti, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,699
Izdaje se funkcionalan i moderno opremljen magacinski prostor površine 300 m², smješten u naselju Kokoti. Objekat je tvrde gradnje sa odličnom toplotnom i zvučnom izolacijom, idealan za različite vrste skladišnih ili proizvodnih djelatnosti. Karakteristike objekta: Površina: 300 m² Visina p…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Commerce Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 91 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$46,358
Prodaje se razradjen biznis na odlicnoj lokaciji City Kvart. Lokal je ukupne povrsine 91m2, 73 unutar lokala i 18m2 bašta. Cijena zakupa za ovaj lokal iznosi 1100 €
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Commerce Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 25 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$352
Izdaje se poslovni prostor površine 25 m² na Zabjelu, po cijeni od 300 € mjesečno. Prostor se nalazi na odličnoj i lako dostupnoj lokaciji, pogodan za razne namjene – kancelariju, manju prodavnicu, frizerski ili kozmetički salon i slično
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller