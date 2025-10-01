  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  4. Immobilier commercial Poslovni prostor 170 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Immobilier commercial Poslovni prostor 170 m² na Prodaju – Centar, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$639,618
;
5
Laisser une demande
ID: 28183
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Prodaje se poslovni prostor površine 170 m², smješten na drugom spratu stambene zgrade u samom centru grada (zgrada ne posjeduje lift).Struktura:devet funkcionalnih prostorijakuhinjadva toaletaProstor je trenutno izdat po mjesečnoj zakupnini od 2.500 €, a postojeći Ugovor o Zakupu, uz prethodni dogovor, može se prenijeti na novog vlasnika, što ovu nekretninu čini i odličnom investicionom prilikom.Ispred zgrade obezbijeđen je javni parking, što dodatno doprinosi praktičnosti lokacije.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Commerce Poslovni prostor 245 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$1,760
Commerce Poslovni prostor 93 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,113
Commerce Poslovni prostor, 347m2, Krivi most, IZDAVANJE
Podgorica, Monténégro
depuis
$4,460
Commerce Poslovni prostor 80 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$363,819
Commerce Poslovni prostor 1500 m² na Prodaju – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Monténégro
depuis
$1,11M
Vous regardez
Immobilier commercial Poslovni prostor 170 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$639,618
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Commerce Poslovni prostor 18 m² na Izdavanje – Vezirov Most, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 18 m² na Izdavanje – Vezirov Most, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 18 m² na Izdavanje – Vezirov Most, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 18 m² na Izdavanje – Vezirov Most, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$352
Izdaje se poslovni prostor površine 18 m² kod Vezirovog mosta, smješten u prizemlju. Prostor je pogodan za kancelariju ili slične djelatnosti. Mjesečna kirija iznosi 300 €
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Commerce Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Commerce Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Commerce Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Commerce Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Commerce Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Commerce Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Commerce Poslovni prostor 1500 m² na Izdavanje – Spuž, Danilovgrad
Spuz, Monténégro
depuis
$7,042
Izdaju se magacini, površine po 750 m², smještena na placu ukupne površine 5.500 m², uz magistralni put u Danilovgradu. Lokacija je izuzetno pogodna za razne vrste poslovanja, naročito za logističke i distributivne djelatnosti.Ključne prednosti:Dva magacina, svaki po 750 m² (ukupno 1.500 m² …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Commerce Poslovni prostor 75 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 75 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 75 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Commerce Poslovni prostor 75 m² na Izdavanje – Donja Gorica, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$411
Izdaje se magacinski prostor površine 75 m² u Donjoj Gorici. Prostor je opremljen policama, ima svoje parking mjesto i obezbijeđen je video nadzorom i alarmnim sistemom. Mjesečna kirija iznosi 350 €
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller