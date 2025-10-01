  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Donja Lastva
  4. Quartier résidentiel Modern furnished two-bedroom apartment in Tivat

Quartier résidentiel Modern furnished two-bedroom apartment in Tivat

Donja Lastva, Monténégro
depuis
$404,896
;
9
Laisser une demande
ID: 28749
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Tivat
  • Ville
    Donja Lastva

À propos du complexe

Traduire
Afficher l'original
English English
Two-bedroom apartment for sale in Tivat, in an exceptional location in Donja Lastva, only 100 m from the coast. The area of ​​the apartment is 72 m2, it is located on the second floor in a new building and has a view of the sea. The apartment is fully equipped. There is a parking place in front of the building.

Localisation sur la carte

Donja Lastva, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Complexe résidentiel Residential сomplex in the сenter of Tivat
Tivat, Monténégro
depuis
$239,839
Quartier résidentiel Stan 27 m² na Prodaju – Centar, Herceg Novi
Igalo, Monténégro
depuis
$83,326
Quartier résidentiel Stan 70 m² na Prodaju – Centar, Cetinje
3 Sportski centar, Monténégro
depuis
$152,569
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$107,972
Quartier résidentiel Stan 103 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,347
Vous regardez
Quartier résidentiel Modern furnished two-bedroom apartment in Tivat
Donja Lastva, Monténégro
depuis
$404,896
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Afficher tout Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Complexe résidentiel Five-star hotel Melia Private Residences in Budva
Becici, Monténégro
depuis
$306,281
L'année de construction 2027
Nombre d'étages 10
Surface 56–113 m²
3 objets immobiliers 3
Hôtel 5 étoiles Melia Private Residences à Budva.Lancement des ventes d'appartements dans l'hôtel cinq étoiles Melia – directement sur le front de mer à Bečići!Ne manquez pas l'occasion de posséder une résidence en bord de mer gérée par la marque hôtelière internationale Melia!Les appartemen…
Type de propriété
Surface, m²
Coût, USD
Apartment 1 chambre
56.0 – 58.0
308,894 – 456,065
Apartment 2 chambres
113.0
1,02M
Agence
VALUE.ONE
Laisser une demande
Voir les contacts
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VALUE.ONE
Langues
English, Русский, Français, Crnogorski
Telegram Écrire dans un Telegram
Quartier résidentiel Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Afficher tout Quartier résidentiel Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$822
Izdaje se dvosoban stan površine 60 m² Preko Morače, smješten na prvom spratu stambene zgrade. Stan je kompletno opremljen, funkcionalnog rasporeda i posjeduje dva balkona. Nalazi se na idealnoj lokaciji u blizini svih važnih sadržaja, a ispred zgrade je obezbijeđen javni parking. Stan nije …
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stan 140 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 140 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Quartier résidentiel Stan 140 m² na Prodaju – Blok Ix, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Izdaje se četvorosoban stan u kući sa dvorištem – Blok 9, ulica Vlada Ćetkovića – 500 € Izdaje se četvorosoban stan u sklopu porodične kuće sa dvorištem, u ulici Vlada Ćetkovića, naselje Blok 9. Stan je kompletno namješten, prostran i funkcionalan, idealan za porodicu ili više osoba. Osnovne…
Agence
CONCORD NEKRETNINE
Laisser une demande
Realting.com
Aller