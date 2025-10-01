  1. Realting.com
  2. Monténégro
  3. Podgorica
  Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica

Quartier résidentiel Stan 44 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$117,361
5
ID: 28571
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

Prodaje se jednosoban stan ukupne povrsine 44m2!Stan se nalazi na trecem spratu zgrade na Tuskom Putu.Kompletno je opremljen i idealan je za zivot ali i za investiciju!

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Agence
Agence
