Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica

Podgorica, Monténégro
depuis
$2,699
;
2
ID: 28272
Dernière actualisation: 01/10/2025

Emplacement

  • Pays
    Monténégro
  • Région
    Municipalité de Podgorica
  • Ville
    Podgorica

À propos du complexe

U ponudi isključivo imamo 11 stanova različitih struktura i kvadratura u okviru Objekta II – modernog stambeno-poslovnog kompleksa na atraktivnoj lokaciji u Podgorici, naselje Stari Aerodrom.Dostupne kvadrature:42.93 m²50.46 m²64.12 m²64.40 m²68.24 m²Završetak radova: planiran za 2026. godinuObjekat II je osmišljen da zadovolji potrebe savremenog urbanog života – idealan spoj funkcionalnosti, estetike i komfora. Savremena arhitektura, obilje zelenih površina i izvrsna povezanost sa svim ključnim tačkama grada čine ga pravim izborom za porodično stanovanje, ali i za one koji traže balans između privatnog i poslovnog prostora.Kompleks se sastoji od 6 lamela (A, B, C, D, E i F), sa ukupno 504 stambenih jedinica.Prizemlje je predviđeno za poslovne prostore, dok su gornji spratovi namijenjeni isključivo za stanovanje.Za dodatni komfor stanara planirana je i izgradnja dvonivojske podzemne garaže.Iskoristite priliku i osigurajte sebi stan u jednoj od najtraženijih lokacija u Podgorici – kvalitet, udobnost i funkcionalnost na jednom mjestu.

Localisation sur la carte

Podgorica, Monténégro
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Finances

Quartier résidentiel Stan 108 m² na Prodaju – Central Point, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,230
Complexe résidentiel in Muo by the sea with a mooring
Muo, Monténégro
depuis
$236,828
Quartier résidentiel Stan 46 m² na Prodaju – Tuški Put, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Quartier résidentiel Stan 39 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$411
Complexe résidentiel Apartments in a new residential complex in Budva
Budva, Monténégro
depuis
$154,823
Quartier résidentiel Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$2,699
Quartier résidentiel Stan 43 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 43m2, smjesten na osmom (poslednji) spratu stambene zgrade, u City Keju.Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa.Nalazi se u zgradi novije gradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrza…
, Monténégro
depuis
$352
Two apartments for rent on the first floor, both area of 47 m2 , behind the Diagonala cafe in Zabjelo. The apartments are unfurnished, but there is a possibility to make a kitchen by agreement with potential tenants. They are suitable for living, as well as for offices
Podgorica, Monténégro
depuis
$587
Izdaje se lijepo namjesten jednosoban stan povrsine 45m2, stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, Stari Aerodrom kod lokala Verse.Cijena: 500€
